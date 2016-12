Das letzte Adventswochenende wird am Freitag mit dem HFS-Forumstreffen auf dem Weihnachtsmarkt eingeläutet. Wir treffen uns vor dem Rathaus.

Sonntag gehen die Läufer in den 2. Lauf der Bramfelder Winterserie. Am Sonntag treffen sich Radsportler zum Jahresabschlußtreffen auf dem Wilseder Berg. Anfahrt individuell organisiert.

Eine ausführlichere Wochenendvorschau findet ihr hier

Knud

PS Du möchtest hier etwas über „Deine“ Veranstaltung lesen? Dann erzähl uns davon im Forum