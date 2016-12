Auch um Weihnachten muss man das Rad nicht in den Keller verbannen. Das Gelände dominiert:

Am Freitag vor Weihnachten werden sich Crosser zum Q/P/E im Hammer Park treffen. Am 2. Feiertag (Montag) lockt dann der Stevens Cycle-Cross Cup zum Wettkampf nach Rosengarten. Schon am nächsten Tag gibt es beim Team Hamfelder Hof eine Radtour mit Bratwurst im Ziel.

