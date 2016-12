Uwe Varenkamp vom Velotörn Bremen schreibt uns

Der 2.VELOTÖRN BREMEN ist online!

Anmeldungen zum Frühbuchertarif sind ab sofort möglich unter https://www.velotoern-bremen.de

„Leinen los“ heißt es am 24.und 25.Juni 2017 für die Zweitaustragung eines Radevents der besonderen Art.

Zwei Jedermannrennen über 55 und 100km mit Beteiligung aus dem gesamten Bundesgebiet laden ein, die attraktive Bremer Überseestadt zu erkunden. Die vielseitige Rundstrecke wurde von 9km auf 11km verlängert und führt durch modernes und historisches Hafengebiet. Der Pavépreis belohnt nicht die schnellsten, aber die gleichmäßigsten Fahrer/innen, erstmals geht es um Ehren bei der Firmen-Teamwertung. Die Duo-Wertung für Paare erfreut sich wachsender Beliebtheit als bislang einzigartige Teamwertung bei Jedermannrennen.

Erstmals wird das Bremer Kinder-Ferienprogramm eröffnet auf der Eventfläche des 2.VELOTÖRN BREMEN direkt vor dem legendären Schuppen Eins.

Innen drin findet die Teilnehmer-Akkreditierung zwischen blankgeputzten Oldtimern ihren Platz.

Nicht weit entfernt vermittelt die VELOTÖRN-Lounge edle Atmosphäre und Ruhebereich für ihre Gäste.

Die Zielgerade in der Konsul-Smidt-Straße bietet ein ideales Ambiente für fröhlichen Breitensport und Spitzenleistung. Auf der erweiterten Eventfläche mit Musik, Kleinkunst, Akrobatik und einem unaufdringlichen Messebereich gibt es Vieles zu erleben. Für kulinarische Genüsse ist gesorgt, wenn die Radler ihre Runden drehen.

Schon am Samstag mit dem herzerfrischenden Auftritt der Special Olympics kommt Freude auf, weiter geht es über das Ferienprogramm mit attraktiven Lizenzrennen der Frauenklasse und den Masters bis hin zum Eliterennen am Abend.

Dazwischen verspricht das 2.VELOTÖRN CRIT viel Spannung und Nervenkitzel nicht nur fürs Publikum. Das Fixed Gear Race mit Rädern ohne sichtbare Bremsen erfordert ausgeprägtes fahrerisches Können, ein besonderes Highlight des Wochenendes.

Die Kombination von Sport und Unterhaltung passt hervorragend in diese Region, sind sich die Veranstalter nach dem 1.VELOTÖRN BREMEN 2016 einig.

„Unser Credo heißt Qualität vor Quantität“, verrät Uwe Varenkamp, der als erfahrener Event-Experte zusammen mit Oliver Gehrking und Hans-Joachim Wiese maßgeblich das Projekt VELOTÖRN BREMEN betreut.

„Und wir lassen uns noch etwas Besonderes für HFS Freunde einfallen“, so Varenkamp weiter.

Das VELOTÖRN BREMEN Team wünscht allen HFS-Fans fröhliche Weihnachten und einen guten Rutsch in ein gesundes und erfolgreiches 2017.