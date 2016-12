Die letzten Tage des Jahres bieten noch mal viele Gelegenheiten gemeinsam Rad zu fahren: Etwa am 3. Feiertag bei der 6. Bratwursttour der Hamfelder. Am 29. öffnet Altona seine Abschlußrunde im Totengrund für alle. Am letzten Tag des Jahres kann man in und um Delmenhorst noch mal Straßenkilometer sammeln oder in Volksdorf bis zu vier Runden laufen. Ob jemand am Vortag bei Ludwig durch die Kneipe gefahren ist?

Ich wünsche an dieser Stelle allen einen guten Rutsch und ein (auch radsportlich) erfolgreiches Jahr 2017.

Knud

