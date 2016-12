In den vergangenen Tagen wurde viel geschlemmt und viele von uns haben wahrscheinlich viel Zeit mit ihrer Familie verbracht: Weihnachten. Wer vor den Festtagen aber noch einmal ein paar Kalorien wegstrampeln wollte, traf sich am 23.12.2016 beim QPE im Hammer Park. Im Dunkeln stimmte die Festbeleuchtung der Räder und so manch anderer Beleuchtung auf die kommenden Festtage ein. Die Berichte dazu gibt es hier, Bilder von MarionS hier von bs hier und von Uli hier. Wer die Ente, den Weihnachtsbraten oder Stollen in Energie umsetzen wollte, war am 3. Weihnachtstag bei der 6. Bratwurst-Tour von Goschi richtig. Erst ging es quer durch die Hahnheide, dann in den warmen Wintergarten zur wohlverdienten Bratwurst. Berichte findet ihr hier und Bilder von Kanarienvogel hier.