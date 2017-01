Es ist kalt und teils ungemütlich. Nicht jeder denkt bei diesem Wetter unbedingt ans Radfahren oder Radsport. Und doch gibt es in den nächsten Tagen ein radsportliches Highlight: Die Sixdays in Bremen. Sie finden vom 12. – 17. Januar 2017 in der ÖVB-Arena in Bremen statt. HFS wird von dort berichten. Außerdem haben wir insgesamt 6 Eintrittskarten für den 13. Januar 2017 zur Verfügung gestellt bekommen, die unter den HFS-Foris verlost werden. Zur Verlosung geht´s hier lang.