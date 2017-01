Am Anfang des Jahrs treffen sich die Hamburger Breitensportler zum Kaffeetrinken. Sonnabend war es mal wieder so weit. Endlich muss man mal nicht gleich weiter und hat Zeit zum klönen und Anekdoten austauschen. Gastgeber Michael Scheibe blickte auf die Saison zurück und hatte auch Neuigkeiten.

Er warb schon mal für das Bundesradsporttreffen in Hannover im Juli, zu dem man sogar mit dem Rad anfahren können wird. Eine gute Idee ist es sicher auch, die Landessternfahrt zum RAGO zu führen.

Nach der Stärkung am Kuchenbuffet, das Radsanne perfekt vorbereitet hatte, wurden die Besten geehrt. (Siehe Bild) Zum Abschluß gab es für alle, die genügend Punkte auf ihrer Wertungskarte gesammelt haben die Jahresauszeichnung Breitensport. Berichte vom Kaffeeklatsch zum Weiterlesen findet ihr hier.

