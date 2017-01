Wie auch in den vergangenen Jahren bietet TRENGA DE Hamburg-Harburg auch in diesem Frühjahr wieder Technik vom Einsteiger bis zum Fortgeschrittenen an. Kurs 1: Rennrad-Technik für Einsteiger, Kurs 2: Rennrad-Technik für Fortgeschrittene, Kurs 3: Rennrad-Technik für Einsteigerinnen (nur für Frauen) und Kurs 4: Laufradbau.

Im Einzelnen werden die folgenden Workshops angeboten. Die Anmeldungen unter Angabe von Termin und Kurs-Wunsch per Email an info@trenga.de

Mittwoch 15. Februar in HARBURG

Kurs 1: Rennrad-Technik für Einsteiger

allgemeine Rennradtechnik – Einstellung Schaltung + Bremse, Einstellung Lenker/Vorbau/Sattel/Sattelstütze (Sitzposition), grundlegende Pflege- und Wartungsarbeiten, Tipps zu Zubehör

Beginn: 19:00 Uhr, Ende: ca. 21:30 Uhr, Teilnahmegebühr: 10€

Kurs 2: Rennrad-Technik für Fortgeschrittene

Rennrad-Technik für Fortgeschrittene – Schaltung / Bremse / Antrieb / Lager / Systemlaufräder, Montage und Einstellung, Pflege und Wartung, elektronische Schaltung (Shimano DI2), Tipps zu Werkzeug und Zubehör

Beginn: 19:00 Uhr, Ende: ca. 21:30 Uhr, Teilnahmegebühr: 10€

Mittwoch 22. Februar in HARBURG

Kurs 1: Rennrad-Technik für Einsteiger

Beginn: 19:00 Uhr, Ende: ca. 21:30 Uhr, Teilnahmegebühr: 10€



Kurs 2: Rennrad-Technik für Fortgeschrittene

Beginn: 19:00 Uhr, Ende: ca. 21:30 Uhr, Teilnahmegebühr: 10€

Kurs 3: Rennrad-Technik für Einsteigerrinnen – Workshop für Frauen

Auf vielfachen Wunsch bieten wir wieder einen Einsteiger-Workshop an, speziell für Frauen die bisher keine oder wenig Berührung mit Rennradtechnik hatten.

Grundkenntnisse zur Rennrad-Technik – Ergonomie und Sitzposition, Schlauch und Reifenwechsel, grundlegende Pflege- und Wartungsarbeiten, Tipps zu Bekleidung/Helme/Schuhe + Zubehör

Beginn: 19:00 Uhr, Ende: ca. 21:30 Uhr, Teilnahmegebühr: 10€

Mittwoch 1. März in HARBURG

Kurs 1: Rennrad-Technik für Einsteiger

Beginn: 19:00 Uhr, Ende: ca. 21:30 Uhr, Teilnahmegebühr: 10€

Kurs 2: Rennrad-Technik für Fortgeschrittene

Beginn: 19:00 Uhr, Ende: ca. 21:30 Uhr, Teilnahmegebühr: 10€

Kurs 4: Laufradbau

Aufspeichen + Zentrieren – jeder Teilnehmer baut ein komplettes Laufrad

Beginn: 19:00 Uhr, Ende: ca. 21:30 Uhr, Teilnahmegebühr: 10€