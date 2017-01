In Sachen CTF und öffentliche Touren hat der Norden offenbar noch Winterpause.

In Waltrop startet Sonntag der vierte Lauf der Westfalen Winter Bike Trophy (WWBT), der CTF-Serie im Westen.

Sonnabend kann man im Nobelhobel Bikestore den Film „Reveal the Path“ sehen.

Eine Wochenendvorschau findet ihr hier

