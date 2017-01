Die Radsportaktivitäten starten auch im Norden wieder. Freitag schon kann man auf die letzte Saison zurück blicken und gemeinsame Planungen vorantreiben beim HFS-Stammtisch in besondere Umgebung.

Auch geht die WWBT in Witten in die 5. Runde. Zwei unterschiedlich lange Strecken werden bei der 5. CTF um Witten befahren. Aber man muss nicht so weit, da in Wakendorf II auch die CTF „Kattendorf Struggle“ startet.

Eine ausführlichere Wochenendvorschau findet ihr hier

Knud

PS Du möchtest hier etwas über „Deine“ Veranstaltung lesen? Dann erzähl uns davon im Forum