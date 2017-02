Der UCI-Kalender ist veröffentlicht. Und daraus geht hervor, daß es auch in diesem Jahr ein Cross-Weltcup-Rennen in Zeven gibt. Nach langer Abstinenz des Weltcup-Zirkus aus Deutschland und der erfolgreichen Austragung in Zeven im vergangenen November hat die UCI entschieden, daß das Rennen eine Fortsetzung verdient hat. Am 25. November 2017 trifft sich die Weltelite des Cross-Sports wieder in Zeven. Wir gratulieren und freuen uns jetzt schon.