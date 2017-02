Das waren Helmuts letzten Worte im Forum, bevor er wenige Stunden später am 13. Februar 2016, für alle überraschend verstarb. Die Radsportwelt war geschockt. Helmut hat mit den nach ihm benannten Fahrradseiten eine große Plattform im Internet geschaffen. Neben vielen Informationen rund um das Thema Fahrrad hat Helmut über sein Forum Radsportbegeisterte zusammengeführt, die sich sonst so vielleicht nicht kennengelernt hätten. Treffen bei RTF, bei Rennen oder auch auf dem Weihnachtsmarkt gehören dazu. Hierfür können wir einfach nur „DANKE!“ sagen.

Diese Gemeinschaft hat nach Helmuts plötzlichem Tod dann auch dafür gesorgt, dass sein Lebenswerk weitergeführt werden kann. Nach dem ersten Schock stand fest: Es muß und wird weitergehen. In dieser Stunde der Trauer haben wir dann festgestellt, dass wir sehr unterschiedliche Fähigkeiten haben, die wir nun gebündelt in die Fortsetzung von Helmuts Lebenswerk stecken konnten. So mußten technische, rechtliche und finanzielle Fragen geklärt werden. Und nicht zuletzt sollte alles in enger Kooperation mit Lila erfolgen. Das Ergebnis ist die Gründung des Vereins HFS – Helmuts Fahrradseiten e.V. und diese – optisch veränderte – Internetseite. Im Herzen ist Helmut immer dabei, denn wir lassen uns bei unserer Arbeit immer von dem Gedanken leiten, was Helmut gewollt hätte.

In diesen Tagen jährt sich Helmuts plötzlicher Tod. Die Gedanken sind bei ihm und Lila. Helmut, wir vermissen Dich und danken Dir für alles, was Du für uns getan hast.