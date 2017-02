An diesem Wochenende konzentrieren sich die sportlichen Aktivitäten im Norden auf den Sonntag. Den 4. Lauf der Bramfelder Winterserie kann man ohne Fahrrad absolvieren. Mit dem Rad geht es am Sonntag ins Gelände. In Harburg lockt die RG-Uni mit ihrer O-CTF. In Neuenrade startet der 7. Lauf des WWBT.

Am Sonntag Nachmittag startet die Q/P/E #25 in Barsbüttel.

Am Mittwoch darauf (15.2.) gibt es die ersten beiden Kurse zur Radtechnik bei Trenga.de.

Eine ausführlichere Wochenendvorschau findet ihr hier

Knud

