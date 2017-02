Auch an diesem Wochenende gibt es wieder eine Sonntagsvorschau. Neuigkeiten rund ums Rad – auch zum selbst ausprobieren – gibt es auf der ADFC-Reisemesse.

Wer ins Gelände will, kann sich Gleichgesinnten bei der O-CTF des Radsport Teams Neumünster über die Strecke navigieren. In Wennigsen gibt es die OCTF von Concordia Hannover und in Dortmund den 8. Lauf zum WWBT.

Eine ausführlichere Wochenendvorschau findet ihr hier

Knud

PS Du möchtest hier etwas über „Deine“ Veranstaltung lesen? Dann erzähl uns davon im Forum