Wie man das alles macht, und noch vieles mehr konnte auch in diesem Frühjahr bei den Technik-Workshops bei unserem Förderer Trenga.de im Fahrrad Center Harburg gelernt werden.

Der letzte Termin am 01.03.2017 war, wie auch die vorherigen, gut gefüllt. Es fanden 4 Workshops statt, ein Rennradtechnikkurs für Einsteiger und zwei für Fortgeschrittene. Die vierte Gruppe lernte, wie man Laufräder einspeicht und zentriert. Die letzten Teilnehmer hatten sich erst am Tag des Workshops zur Teilnahme entschlossen. Die Gruppen waren durchmischt von Frauen und Männern oder auch von Jugendlichen, jungen Erwachsenen bis ins höhere Alter. Der Beginn war um 19:00 und die Kurse liefen alle in etwa zweieinhalb Stunden. Für das leibliche Wohl zum Beginn und in den Pausen wurde durch Kaltgetränke und Snacks gesorgt.

Beim Einsteigerkurs wurden intensiv die Rennradtechnik Grundlagen fachkundig erläutert. Tipps und Kniffe, wie man zum Beispiel einen platten Reifen behebt und auf welche Details zu achten ist. Weitergehend wurden auch sicherheitsrelevante Fragen, wie das Einstellen der Bremsen erklärt. Die Fragen der Teilnehmer belebten den Kurs, wurden gerne angenommen und beantwortet.

Die Teilnehmer der fortgeschrittenen Kurse mussten hingegen eine schnellere Auffassungsgabe mitbringen, denn in der knappen Zeit sollte (fast) ein komplettes Rennrad aufgebaut werden.

Wer lernen wollte, wie man ein Laufrad zusammenbaut und zentriert kam auch auf seine Kosten. Begonnen wurde im Stuhlkreis, wobei zunächst die Einzelteile, d.h. die Felge, die Nabe und die Speichen, zu einem Laufrad unter fachkundiger Anleitung zu einem Laufrad zusammengesetzt werden mussten. Im Anschluss wechselten die Teilnehmer zu den Zentrierstationen.