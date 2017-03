Es wird (hoffentlich) wärmer, der Winterschlaf ist beendet! Wer lieber noch im Gelände fahren will, ist Sonntag bestens bei der O-CTF des VfL Lüneburg aufgehoben. Mehrere Vereine eröffnen am Wochenende die Straßensaison. Sonnabend befährt die SG aus Uetersen ihre Permanente „Gut gegen den Nordwind“, Sonntag kann man mit der RG Harburg nach Geesthacht radeln.

Auf der Suche nach neuen Rädern und Teilen wird der Besuch der Messe „Draussen“ in Bremen (Sa + So) oder der Fahrradmesse Kiel (So) sicher lohnen.

Eine ausführlichere Wochenendvorschau findet ihr hier

Knud

PS Du möchtest hier etwas über „Deine“ Veranstaltung lesen? Dann erzähl uns davon im Forum