Die Radsportverbände suchen dringend Nachwuchs. Insbesondere sind ehrenamtlich tätige Rennkommissäre notwendig um die Jugendförderung des Radrennsport sicherzustellen.

Der Radsportverband Schleswig-Holstein e.V. bietet eine Ausbildung zum Kommissär Rennsport an. Die Ausbildung umfasst einen theoretischen Teil zur Sportordnung und den Wettkampfbedingungen des BDR für Straßen- und Querfeldeinrennen.

Die Anmeldung zur Ausbildung findet ihr hier.

Über eine Berichterstattung in unserem Forum oder per Email an kontakt@helmuts-fahrrad-seiten.de freuen wir uns.