Das außergewöhnliche Radrennen startet am 23.04.2017 bereits zum 6. Mal. Menschen mit Handicaps und Profi-Radsportler des Teams Hamfelder Hof gehen gemeinsam auf die Strecke.

In der Hermann Jülich Werkgemeinschaft hat sich eine Radsportgruppe gebildet, die seit 6 Jahren mit den Rad-Profis im markanten Team-Oufit im Kuhfell-Design zusammen trainiert. Das miteinander Radfahren zeigt, wie Sport Mut macht, Vertrauen schafft und Berührungsängste überwindet. In der Teamarbeit zeigen sich bewegende Momente, die jeden mitnehmen und jeden gewinnen lassen. Schauen Sie

sich dazu auch unsere Filme auf You Tube unter dem Stichwort „Rund um Hamfelde“ an.

Auf einer kleinen Rad-Messe präsentieren Fahrradfirmen die Highlights des Jahres 2017. Ein Laufradrennen für den Nachwuchs, eine Tombola und leckere Speisen runden das Programm des diesjährigen RadEvents ab.

Auch die Kultband „Die Bigelos“ geht radelnd musikalisch an den Start und wird nach dem Rennen zur Siegerehrung auf die Bühne bitten.

Wie auch in den Vorjahren werden wieder ehrenamtliche Rennrad-Begleiter und Piloten für die Spezialfahrräder gesucht. Bei Interesse meldet Ihr euch bitte direkt bei Anke Brammen brammen@werkgemeinschaften.de.

Bei uns im Forum kann man nachlesen, wie es im letzten Jahr 2016 und in den Jahren davor war.