Diese Woche ist unsere Domainnun auf den aktuellen Server umgezogen, und wie es immer so ist, gibt es ein paar technische Probleme bei der Umstellung.

Die Helmuts-Fahrrad-Seiten und das Forum sind weiterhin erreichbar (auch über www.hfs.bike ),allerdings können wir derzeit die bekannten Kontakt-Email Adressen nicht abrufen. Das betrifft auch das Termin-Kontaktformular!Das wird hoffentlich ab der kommenden Woche wieder möglich sein.

In dringenden Fällen bitte ich um Kontaktaufnahme zu mir via Persönlicher Nachricht im Forum, oder an meine bekannte persönliche Email mail@uwe.koecher.cc

Viele Grüße

Uwe

Im Namen des Vorstands HFS – Helmuts-Fahrrad-Seiten e.V.